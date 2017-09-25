Грабители в подъезде изрезали лицо москвичке

На северо-западе столицы двое грабителей напали на 32-летнюю женщину. ЧП произошло в проезде Донелайтиса, передает агентство "Москва".

Москвичку ранили ножом, после чего отобрали у пострадавшей ноутбук и кошелек с деньгами. Материальный ущерб составил 21 тысячу рублей. Женщине потребовалась медицинская помощь. У нее диагностировали резаную рану щеки.