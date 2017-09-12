В Ираке россиянина приговорили к смертной казни

Центральный уголовный суд Багдада приговорил россиянина к смертной казни. Мужчина обвинялся в пособничестве запрещенной террористической организации "Исламское государство".

"Он признался в совершении ряда террористических актов с 2015 года", — отметил представитель судебного совета. Злоумышленник был задержан в ходе операции по освобождению Мосула, сообщает телеканал Al Sumaria.

