В Москве машина сбила двух человек

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы легковой автомобиль Hyundai сбил двух пешеходов – женщину с ребенком, передает РИА Новости. Изначально сообщалось, что пострадали три человека – два пешехода, а также сам водитель. Позже стало известно, что женщина погибла на месте происшествия, а водителя и ребенка госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.
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