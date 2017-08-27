В Москве машина сбила двух человек

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы легковой автомобиль Hyundai сбил двух пешеходов – женщину с ребенком, передает РИА Новости. Изначально сообщалось, что пострадали три человека – два пешехода, а также сам водитель. Позже стало известно, что женщина погибла на месте происшествия, а водителя и ребенка госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.