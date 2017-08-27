Трагедия на Кубани Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

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В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину

прочитано 211 раз

Штурмовая группа SWAT ворвалась в квартиру 28-летняя Кристен Эмбери в американском городе Санрайз, штат Флорида, которая угрожала покончить с собой. В помещении спецназовцы заметили пистолет в руках американки и открыли огонь на поражение, передает РИА Новости. Она умерла на месте.

27 августа 2017, 14:09

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