В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину

Штурмовая группа SWAT ворвалась в квартиру 28-летняя Кристен Эмбери в американском городе Санрайз, штат Флорида, которая угрожала покончить с собой. В помещении спецназовцы заметили пистолет в руках американки и открыли огонь на поражение, передает РИА Новости. Она умерла на месте.