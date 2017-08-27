Из квартиры в центре Москвы похитили украшения на восемь миллионов

В полицию обратилась 41-летняя жительница квартиры на 5-м Котельническом переулке в центре Москвы с заявлением о краже. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник проник в жилище, отжав окно, и вытащил оттуда ювелирные украшения, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителей столичного управления МВД. Сообщается, что ущерб составил около 7,8 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.