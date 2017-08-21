В подъезде на севере Москвы нашли труп

На севере столицы найден мертвым 44-летний мужчина. Тело обнаружили на лестничной площадке между первым и вторым этажами одного из домов на Коровинском шоссе, передает агентство "Москва".
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Личность погибшего устанавливается.
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