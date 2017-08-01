В Москве избили известного писателя

На улице Кулакова в районе Строгино двое неизвестных напали на знаменитого писателя Алекса Лесли. Злоумышленники начали избивать литератора, но ему удалось сбежать.

Лесли подал заявление в полицию, сообщает Life.ru. Отмечается, что преступники ничего не забрали у писателя и даже оставили на земле его бумажник. Литератор известен своими книгами по соблазнению девушек.