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В Москве избили известного писателя

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На улице Кулакова в районе Строгино двое неизвестных напали на знаменитого писателя Алекса Лесли. Злоумышленники начали избивать литератора, но ему удалось сбежать.

Лесли подал заявление в полицию, сообщает Life.ru. Отмечается, что преступники ничего не забрали у писателя и даже оставили на земле его бумажник. Литератор известен своими книгами по соблазнению девушек.

Автор: Евгений Мышко1 августа 2017, 19:59

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