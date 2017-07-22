Популярную ведущую насмерть придавило пальмой

Камеры наружного наблюдения, установленные на одном из домов в пригороде Мумбаи Чембуре, сняли как на 58-летнюю популярнейшую индийскую телеведущую и директора телеканала Doordarshan Канчат Нат упала пальма. Прохожие тут же бросились женщине на помощь.

Телеведущая возвращалась домой с тренировки по йоге, когда на нее внезапно рухнула пальма. От травм внутренних органов, переломов и повреждений головы она скончалась в больнице, передает Daily Mail. Коллеги скорбят по погибшей. Муж ведущей винит в произошедшем местных чиновников. По его словам, они были в курсе плохого состояния дерева, но не стали его убирать. Администрация настаивает, что специалисты осмотрели пальму и нашли ее в удовлетворительном состоянии.