На фасаде жилого дома в Москве висит девушка

Очевидцы сообщили о том, что на фасаде жилого дома на улице Анны Ахматовой в Новой Москве висит девушка, передает Life.ru. Сообщается, что она мертва. Известно, что погибшая наблюдалась у психолога и лежала в лечебнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным телеграмм-канала Mash жуткую картину прохожие могут наблюдать уже на протяжении более чем шести часов.