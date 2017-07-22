Украинская журналистка погибла в Одесской области

Специальный корреспондент украинского интернет-издания "Страна.ua" Стася Рафал разбилась в ДТП на трассе Киев-Одесса около села Троицкое в Одесской области, передает РИА Новости. Сообщается, что микроавтобус, на котором ехала журналистка, врезался во внезапно затормозивший грузовик.
В ДТП под Одессой погибла журналистка Стася Рафал https://t.co/5PvUUXqoQn pic.twitter.com/bDakStAxz7— Апостроф (@apostrophe_ua) 22 июля 2017 г.
На место прибыла скорая помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть журналистки. Сейчас на месте аварии работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В аварії на Одещині загинула журналістка.https://t.co/JKJvVuPRU8 pic.twitter.com/p60xMphWlj— BBC Україна (@BBC_ua) 22 июля 2017 г.
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