Украинская журналистка погибла в Одесской области

Умер солист Linkin Park "Золотая" свадьба дочери судьи Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Суббота 22 июля
Лента новостей
14:25
Поезд сбил трехлетнего ребенка под Воронежем
13:38
Страшная авария с маршруткой в Омске попала на видео
13:15
Изуродованная пластикой "копия Кардашьян" шокировала Сеть
12:37
Синхронное плавание лишилось имени
12:31
Отвергнутый студент забил насмерть младенца
11:55
В Японии прошел парад в честь Путятина
11:25
В группе "Иванушки" новая потеря
10:46
Как годы меняли Газманова
10:38
В Сети появилось фото полностью голой Ирины Шейк
10:00
Собчак и Виторган недалеки от развода
22:16
Пынзарь из "Дома-2" поругалась с мужем
22:01
Названа причина страшной болезни Носкова
22:00
Топ-10 вопросов Путину от детей
21:53
Трамп выбрал себе новую Псаки
21:37
Волочкова: Я – сумасшедший, странный человек
21:31
Загадочные обстоятельства смерти солиста Linkin Park
21:09
Число сторонников прекращения огня в Сирии растет
21:01
Шокирующие факты жизни Жени Белоусова
21:00
Лобовое столкновение со спокойным водителем попало на видео
21:00
В ОБСЕ подсчитали нарушения перемирия в Донбассе
20:52
Жительница Сургута получила 336 млн за полгода
20:29
Ученые повторили Большой взрыв на Земле
20:14
Пугачева изумила страстным поцелуем с Галкиным
19:39
Как женщины манипулируют мужчинами
19:22
Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку
19:16
Онкобольная звезда "Дома-2" стала инвалидом
18:57
14-летнюю королеву красоты изнасиловали в Ульяновске
18:13
Владимир Винокур страдает от полноты
18:10
Массовое отравление в Калининграде закончилось уголовным делом
18:04
Раскрыт секрет появления бабушек
17:29
Госдума закрыла весеннюю сессию
17:29
Плавучую АЭС заправят топливом в Мурманске
17:21
Татьяну Лютаеву в бикини назвали божественной
17:09
Трагически погибшие знаменитости
17:06
Россияне позитивно оценивают деятельность Госдумы
17:02
Путин раскрыл свой псевдоним
16:47
Эротическое фото 45-летней Светланы Пермяковой произвело фурор
16:42
Скоростная монашка покорила пользователей Сети (видео)
16:23
День со звездой: Борис Грачевский
16:22
Путин встречается с одаренными детьми в Сочи (видео)
16:20
Телемедицина открывает новые лазейки для преступников
16:18
110 тысяч россиян жаждут попасть на Всемирный фестиваль молодежи
16:17
Раскрыт секрет "часов Путина" за миллион евро
16:16
Подростки жестоко избили прохожего в Петербурге
16:10
В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила грузовик
15:50
Врачи борются за жизнь Николая Носкова
15:48
Пресняков и Подольская: эксклюзивная фотосессия с сыном в Юрмале
15:47
Беркова затмила самых красивых секс-бомб
15:41
Встречу Порошенко и Лукашенко превратили в балаган
15:30
Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году
15:18
Почему хорошим женщинам сложно выйти замуж
15:11
Госдума приняла "закон для владельцев 6 соток"
15:02
Алена Водонаева выходит замуж за крутого музыканта
15:01
В Германии разрешили гей-браки
14:46
Синоптики призвали москвичей терпеть
14:33
Госдума стала влиятельным институтом власти
14:31
В Сеть попало интимное фото МакSим с мужчиной
14:19
Интернет XXI века подменил реальность онлайн-пространством
14:08
Как москвички летом подрабатывают путанами
14:08
Трансгендер признался в романе с мужем Кардашьян
14:02
Российские ученые помогут излечить Стивена Хокинга
13:57
В Москве появилось 600 остановок с бесплатным Wi-Fi
13:49
"Единая Россия" обсудит качество городской среды
13:40
Певец Николай Носков смертельно болен
13:36
Толстушка сломала три беговые дорожки и чуть не сошла с ума
13:34
Обнаружен способ прожить на семь лет дольше
13:24
Лоза отчитал убившего себя солиста Linkin Park
13:12
Школьница угнала и разбила автомобиль бабушки-соседки
13:07
На Москву обрушился ливень с градом (видео)
12:49
Борис Грачевский показал свой кабинет
12:45
Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге
12:45
Запуганный Западом Siemens отвернулся от России
12:34
Как жил солист Linkin Park Честер Беннингтон
12:21
Юлия Такшина рассказала о свадьбе с актером
12:19
Сын солиста Linkin Park просил его любить жизнь
12:08
Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут
12:03
Саакашвили призвал украинцев свергнуть Порошенко
11:59
На востоке Москвы молодому человеку прострелили легкое
11:40
Совет на выходные
11:39
Кейт Миддлтон выпрашивала спойлеры у звезды "Игры престолов"
11:31
Экс-супруга российского миллиардера продает особняк за $18 млн
11:23
Перед свадьбой Лопырева оставила Баскова
11:22
У безработного москвича угнали внедорожник за 6 млн
11:08
Выплаты по ОСАГО упростят
11:08
Виторган о новой беременности Собчак
11:07
Что толкает молодежь на измену
10:54
Авиакомпания оправдалась за отказ везти беременную россиянку
10:42
Главные события Москвы с 20 по 27 июля
10:36
Татьяна Тотьмянина сбежала от семьи
10:30
Надежный способ избежать старческого слабоумия
10:14
Что убивало солиста Linkin Park
10:09
Мастер-живодер сделал тату котенку
10:00
В центре Москвы сожгли элитный Mercedes
09:54
Беременная Надя Ручка изменилась до неузнаваемости
09:51
Названа ближайшая точка падения рубля
09:20
Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале
09:14
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
09:01
Подслащенные напитки неминуемо полнят
08:58
МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве
08:54
После смерти мужа звезда "Ворониных" поставила на себе крест
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский отказался от денег Шепелева
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
Маккейн не доживет до конца года
Виторган о новой беременности Собчак
Происшествия

Украинская журналистка погибла в Одесской области

прочитано 428 раз

Специальный корреспондент украинского интернет-издания "Страна.ua" Стася Рафал разбилась в ДТП на трассе Киев-Одесса около села Троицкое в Одесской области, передает РИА Новости. Сообщается, что микроавтобус, на котором ехала журналистка, врезался во внезапно затормозивший грузовик.

На место прибыла скорая помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть журналистки. Сейчас на месте аварии работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

22 июля 2017, 10:53

комментарии

Политика

Встречу Порошенко и Лукашенко превратили в балаган
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
Саакашвили призвал украинцев свергнуть Порошенко
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Шоу-бизнес

Ваенга ответила униженной и оскорбленной Славе
Агутин откровенно об употреблении алкоголя
Дмитрий Шепелев раскрыл страшные последствия лжи
В группе "Иванушки" новая потеря

Проишествия

Депутаты Рады подрались на Крещатике
Дочь тренера "Спартака" умерла в 23 года
Беременная жестко проучила любовницу мужа
Мощное землетрясение в Турции вызвало панику среди туристов

Lifestyle

Загадочные обстоятельства смерти солиста Linkin Park
Трагически погибшие знаменитости
Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году
Лоза отчитал убившего себя солиста Linkin Park
Шоу-бизнес

Врачи борются за жизнь Николая Носкова

Российские медики пытаются спасти музыканта
Шоу-бизнес

Эротическое фото 45-летней Светланы Пермяковой произвело фурор

Фанаты пришли в восторг от смелого кадра артистки
Регионы

14-летнюю королеву красоты изнасиловали в Ульяновске

Над ней надругались с помощью морковки
Шоу-бизнес

Пынзарь из "Дома-2" поругалась с мужем

Причиной размолвки бывших звезд телестройки стал общий бизнес

Гороскоп

Собчак и Виторган недалеки от развода
Названа причина страшной болезни Носкова
Совет на выходные
Маккейн не доживет до конца года

Фоторепортажи

Беркова затмила самых красивых секс-бомб
Борис Грачевский показал свой кабинет
Как жил солист Linkin Park Честер Беннингтон
Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

Спорт

Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут
Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
Роналду станет отцом в третий раз за год

Регионы

14-летнюю королеву красоты изнасиловали в Ульяновске
Школьница угнала и разбила автомобиль бабушки-соседки
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru