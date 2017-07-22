Украинская журналистка погибла в Одесской области

Специальный корреспондент украинского интернет-издания "Страна.ua" Стася Рафал разбилась в ДТП на трассе Киев-Одесса около села Троицкое в Одесской области, передает РИА Новости. Сообщается, что микроавтобус, на котором ехала журналистка, врезался во внезапно затормозивший грузовик.

На место прибыла скорая помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть журналистки. Сейчас на месте аварии работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.