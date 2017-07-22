В Москве у бизнесмена из гостиницы стащили пять миллионов

В гостинице на Измайловском шоссе на востоке Москвы произошла крупная кража, передает Life.ru. Сообщается, что воры подделали электронный ключ от номера, где жил бизнесмен со своей подругой, и в их отсутствие забрали все деньги. Пропажу потерпевшие обнаружили лишь ранним утром. Сумма ущерба оценивается в пять миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

