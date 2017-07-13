Смертник напал на базу террористов в Сирии

В Идлибе смертник на начиненной взрывчаткой машине протаранил здание текстильной фабрики, где находилась штаб-квартира одной из орудующих в Сирии террористических группировок, передает Life.ru. Сообщается по меньшей мере о 12 погибших. Специалисты полагают, что эта атака – следствие борьбы за власть между боевиками.
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