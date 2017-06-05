В центре Москвы на тротуаре водитель сбил девушку и наорал на нее

В столице на Тверской улице водитель автомобиля Kia сбил девушку, шедшую по тротуару. После ДТП мужчина вышел из иномарки и начал орать на пострадавшую, которая лежала на земле и не могла самостоятельно подняться.

"Сам момент аварии мы не видели, подошли несколькими минутами спустя. Очевидцев, которые были там с самого начала – двое. По их рассказу, мужчина "задом" залетел на тротуар, сбил девушку, проехал по ней и врезался в стену дома", – сообщили в соцсетях свидетели ДТП.

Водитель выскочил из машины вместе с пассажиркой и пытался убежать, но подошедший к месту ДТП человек в форме его остановил. "Спутница водителя место аварии покинула. В этот момент подошли мы и наблюдали такую картину: молодая девушка лежит на земле не в состоянии пошевелиться, на лице кровь и от шока она даже не может говорить", – рассказали очевидцы.

Кроме того, свидетели утверждают, что вместо того, чтобы успокаивать вызывать скорую и помочь пострадавшей водитель начал кричать и хлопать дверью своей машины. "Ругается на пострадавшую девушку со словами: как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?", – отметили очевидцы.

В результате происшествия 25-летняя девушка получила травмы позвоночника и таза, а также многочисленные гематомы и ушибы. Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время девушку прооперировали.

Судя по внешним признакам, водитель иномарки был пьян. По факту автоаварии проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.