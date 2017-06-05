В Подмосковье умер пострадавший от урагана 8-летний мальчик

Пострадавший во время урагана, обрушившегося на столичный регион 29 мая, восьмилетний мальчик скончался в больнице. Он так и не пришел в сознание, передает РИАМО.

Как рассказал близкий друг семьи, врачи сделали все, что смогли. Родители ждали, когда состояние мальчика стабилизируется, они хотели перевезти его в клинику Рошаля.

По его словам, в день трагедии ребенок в компании друзей играл под присмотром на территории школы в Томилине. Дерево, сломленное ураганом, упало на мальчика.

Напомним, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Ветром повалило тысячи деревьев, были повреждены строения и автомобили. Жертвами стихии стали 16 человек, в том числе двое детей.