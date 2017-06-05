В Москве 19-летняя девушка погибла после окрашивания волос

В столице 19-летняя уроженка Узбекистана скончалась после окрашивания волос гидроперитом. Трагедия произошла в одном из домов в Стрельбищенском переулке, где она проживала с матерью и двумя сестрами, пишет газета "Известия".

Как рассказала мать погибшей, внезапно девушке стало плохо, начало тошнить. Родственники незамедлительно вызвали скорую помощь и попытались самостоятельно вывести ее из подъезда, однако на улице она потеряла сознание. Прибывшие медики лишь диагностировали смерть.