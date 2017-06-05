За что в Москве подстрелили миллиардера

Миллион долларов стал главной причиной острой дискуссии двух московских бизнесменов чеченского происхождения. В результате один из них сейчас в тяжелом состоянии находится в институте Склифосовского.

Долг в один миллион долларов, давно разделявший бизнесменов, стал причиной перестрелки и поножовщины между ними. Глава одного из тейпов, московский предприниматель Шарпуди Байсуров, напомнил другому бизнесмену, земляку Магомеду Халидову, о старом займе, сообщает Telegram-канал Mash.

Cпор перешел в потасовку, а потом и в перестрелку. Итог встречи: двое убитых со стороны Байсурова – сам бизнесмен и один из его родственников. Их оппонент выжил и был доставлен в институт имени Склифосовского, где сейчас находится на лечении.

По словам врачей, пациент до сих пор в тяжелом состоянии. Однако высока вероятность, что он выживет.

Как ранее сообщали Dni.Ru, изначально правоохранители предположили, что Халидовы и Байсуровы были партнерами по бизнесу, связанному с передачей недвижимости в аренду. Но между кланами возникли разногласия из-за непогашенной задолженности. Согласно информации из базы данных СПАРК, бизнес тейпа Халидовых сейчас сконцентрирован в сфере недвижимости и автомобилей. Предпринимательские интересы Байсуровых связаны с торговлей морепродуктами и оказанием "услуг для бизнеса".



Ранее стало известно, что в результате перестрелки между двумя тейпами в Крылатском районе четверо Байсуровых получили огнестрельные ранения, а бизнесмена Магомеда Халидова противники ударили ножом. Все потерпевшие были экстренно госпитализированы. Двое попавших под пули чеченцев скончались в больнице. Предприниматель пережил уже две операции, однако его состояние до сих пор оценивается как крайне тяжелое.