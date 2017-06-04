В Москве школьница разбила лицо во время квеста

В Москве 12-летняя школьница получила травму во время игры-квеста. По предварительным данным, девочка поранила лицо.

Информацию о происшествии проверяют следователи. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия", – сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.