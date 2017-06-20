В Португалии разбился самолет

Между населенными пунктами
Лорисейра и Оузенда в муниципалитете Педроган-Гранди в округе Лейрия в центральной части Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении лесного пожара, передает сайт "Комсомольская правда". На месте крушения работают вертолеты. Поиск самолета осложняется сильным задымлением.
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