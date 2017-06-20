Грузовик пытался протаранить толпу детей в Бельгии

На территории военного лагеря Эльзенборн в заповедной зоне Бельгии неподалеку от границы с Германией водитель грузовика направил свою машину на группу из нескольких десятков школьников, остановившихся на пикник после экскурсии по закрытому объекту, передает Life.ru. Спасла ребят молниеносная реакция учителя. Школьников оттеснили к забору, а затем и вовсе завели в здание под охрану военных. Водитель был задержан на месте. Им оказался гражданин Германии. До этого он уже успел устроить несколько небольших аварий. Мужчина был отправлен на психиатрическое освидетельствование. Сообщается, что у него было обнаружено расстройство.

