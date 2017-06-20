Умер олимпийский чемпион по хоккею

Хоккейный клуб "Трактор" сообщил о смерти заслуженного мастера спорта СССР, ветерана команды, прославленного вратаря и олимпийского чемпиона Сергея Мыльникова. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 58 лет. "Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает свои соболезнования семье и близким Сергея Александровича", – говорится в сообщении команды.