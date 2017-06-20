Умер олимпийский чемпион по хоккею

Трагедия на Ладоге Соловьева требуют уволить Эксклюзив Наследство Баталова Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Вторник 20 июня
Лента новостей
19:44
Кончаловский попросил 60 миллионов на "Грех"
19:43
Как Москва избавляется от ветхих хрущевок
19:42
Елена Проклова рассказала о пластических операциях
18:51
Российскому программисту отказались отрезать голову
18:46
Объявлены победители конкурса "Выпускной-2017"
18:38
В Москве в 15 раз подскочило число мигрантов с ВИЧ
18:14
Британских геев превратили в украинских солдат
18:04
Дана Борисова похвасталась трезвой свадьбой в Таиланде
18:03
Гражданский форум в Ярославле принял итоговую резолюцию
17:40
Илья Елисеев готов засудить Навального
17:28
В Аргентине найдена тайная коллекция Третьего Рейха
17:26
Росатом представил надежную ядерную батарейку
16:54
Российский фотограф потряс своим талантом
16:52
Наследница Литвиновой отвернулась от мужчин вслед за матерью
16:50
Писательница Алексиевич оправдала убийц Олеся Бузины
16:43
Машина перевернулась после ДТП на севере Москвы
16:29
Безвкусного Баскова обвинили в копировании Киркорова
16:28
Народный фронт поможет МЧС в борьбе с лесными пожарами
16:26
Преснякова готовится к свадьбе
16:23
Наезд машины на женщину с младенцем в Москве попал на видео
16:21
Пожилая жена Макрона в мини-юбке оседлала велосипед
16:20
В писсуарах в детском лагере выросли цветы (видео)
16:13
Россияне сходят с ума по спиннерам
16:07
Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
16:06
Стройные девушки-полицейские восхитили гостей Кубка конфедераций
15:55
Москвичей предупредили о желтом уровне угрозы в городе
15:43
В Петербурге опасаются теракта с грузовиком
15:42
В Германии насильник русской девочки Лизы избежал тюрьмы
15:39
Дочь Сати Спиваковой вышла замуж
15:36
Мажор поставил "на счетчик" инспектора ДПС
15:35
Дочь звезды "ВИА Гры" срочно госпитализировали
15:23
Неожиданный итог кровавой схватки носорога и бегемота (видео)
15:16
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
15:03
Жена показала новое фото больного Хворостовского
14:58
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
14:49
В России снова стремительно дорожает гречка
14:35
В Москве нашли запертого в машине медвежонка
14:33
"Шелл" представил новое топливо
14:27
Главные правила устройства на удаленную работу
14:26
Найдено десять землеподобных планет
14:24
За что любят хиты из 90-х
14:17
Трагичная история любви пропавших на Ладоге подростков
14:02
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
13:58
У оскандалившейся Кристины Сысоевой обнаружили рак
13:51
Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко
13:46
Черная колдунья врезала Малышевой за гнусную ложь о Новоселовой
13:40
В Ярославской области запустят пилотный проект в сфере НКО
13:40
Михалков назвал запрет "Матильды" безумием
13:20
Модель с идеальной фигурой поразила Сеть
13:10
Параметры оценки работы властей регионов предлагают расширить
13:08
Как правильно собрать чемодан в отпуск
13:04
"Единая Россия" продолжит развивать социальные НКО
13:02
"ЕР" подняла вопрос распределения грантов НКО
12:57
Депутатов попросили ускорить принятие закона о социальном заказе
12:57
Перелеты на элитные курорты теряют в цене
12:56
Знаменитые любители селфи
12:53
Путин собрался в Большой театр
12:52
Изменившаяся Мария Максакова: Денис был бы мной доволен
12:44
Хакеры научились подсматривать за людьми через любые веб-камеры
12:43
77-летняя Светличная о молодом муже
12:42
"Единая Россия" предложила новые меры по поддержке НКО
12:38
Родители пострадавших на Ладоге детей рассказали о трагедии
12:32
"ЕР" намерена облегчить работу НКО
12:10
На форуме в Ярославле предложили меры поддержки НКО
12:03
Бузова возмущена критикой своего шикарного отдыха
11:55
Российский ученый нашел на Марсе мертвых гуманоидов
11:51
Самый красивый преступник покорил миланский подиум
11:48
Когда кошка стала домашней
11:33
Муж выгоняет звезду "Голоса" из дома
11:30
Дочь Апексимовой заставили плавать голой
11:16
Как россияне отдохнут в 2018 году
11:15
Полиция заинтересовалась Седоковой и Лободой
11:11
В столице студент МГУ впал в кому после наезда лихача
11:08
Человечеству грозит вымирание из-за жары
11:01
В крови Принцессы Леи нашли следы наркотиков и алкоголя
10:58
Печальная участь обездвиженной дочери Баталова
10:53
Николай Дроздов и его твари
10:48
США выдумали требования для мира с Россией
10:40
Селфи может вызывать эпилепсию
10:21
Самые трогательные советские мультфильмы
10:18
Садальский грустит об Удовиченко
10:12
В Сеть попали фото располневшей Липницкой
10:10
Названа причина трагедии на Ладоге
09:45
В Москву возвращается тепло
09:34
В Петербурге полуголая пенсионерка выпала из окна
09:24
Задержан экс-директор "Гоголь-центра"
09:17
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
09:15
Анна Нетребко сильно похудела
09:09
В Подмосковье 12-летняя девочка попала под поезд
08:53
В Карелии теплоход со 139 пассажирами сел на мель
08:33
Ксении Бородиной надоело прятаться
08:31
В России исчезают абсолютно здоровые старшеклассники
08:20
Порошенко в экстазе от "победы" над Путиным
08:12
Спасшийся на Ладоге подросток бросил подругу умирать
07:59
Бесполезные лекарства при остеохондрозе
22:35
Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь
22:00
Татьяна Овсиенко рассказала об измене и предательстве
21:53
Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе
21:52
Движение поездов на Курском направлении восстановили
21:49
Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Происшествия

Умер олимпийский чемпион по хоккею

прочитано 32 раза

Хоккейный клуб "Трактор" сообщил о смерти заслуженного мастера спорта СССР, ветерана команды, прославленного вратаря и олимпийского чемпиона Сергея Мыльникова. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 58 лет. "Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает свои соболезнования семье и близким Сергея Александровича", – говорится в сообщении команды.

20 июня 2017, 19:42

комментарии

Политика

Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко
США выдумали требования для мира с Россией
Саакашвили пережил публичное унижение
Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе

Шоу-бизнес

Елена Проклова рассказала о пластических операциях
Дана Борисова похвасталась трезвой свадьбой в Таиланде
Наследница Литвиновой отвернулась от мужчин вслед за матерью
Безвкусного Баскова обвинили в копировании Киркорова

Проишествия

Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии

Lifestyle

Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
За что любят хиты из 90-х
Михалков назвал запрет "Матильды" безумием
Дочь Апексимовой заставили плавать голой
Шоу-бизнес

У оскандалившейся Кристины Сысоевой обнаружили рак

Известная в Европе модель объяснила причину болезненной худобы
Спорт

19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью

Прославленная фигуристка подозрительно располнела
Шоу-бизнес

Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии

Модельер провел в реанимации девять дней
Общество

Российскому программисту отказались отрезать голову

Операцию по пересадке тела в первую очередь проведут больному из Китая

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Знаменитые любители селфи
Николай Дроздов и его твари
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

Спорт

19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
Боксер Ковалев устроил скандал перед боем с американцем

Регионы

Трагичная история любви пропавших на Ладоге подростков
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru