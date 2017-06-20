США испугались сирийского беспилотника

Возглавляемая США коалиция сбила очередной летательный аппарат ВВС Сирии. На этот раз был уничтожен беспилотник Shahed-129 иранского производства, передает сайт НТВ.Ru. Американские военные источники утверждают, что он нес на себе боевой заряд и представлял угрозу для сил коалиции, которая проводила наступление в этом районе. При падении аппарата заряд не взорвался.