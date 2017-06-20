Машина сбила женщину с коляской на юго-востоке Москвы

Машина сбила женщину с коляской на 1-й Новокузьминской улице на юго-востоке Москвы, передает Life.ru. Сообщается, что она переходила дорогу по зебре, а семимесячный ребенок в этот момент находился у нее на руках. На место прибыли экстренные службы города, в том числе медицинский вертолет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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