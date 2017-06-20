В московском Доме творчества избили девятилетнего мальчика

В Доме творчества на Миуссах в центре Москвы случилось ЧП. Мальчик сообщил родителям, что его избил один из вожатых.

О причинах конфликта ничего не известно. Наличие синяков и гематом зафиксировали в больнице. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, передает Life.ru.