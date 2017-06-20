Умер знаменитый итальянский модельер

В Риме на 81-м году жизни умерла известный итальянский модельер Карла Фенди. Известно, что кутюрье долгое время боролась с тяжелым заболеванием легких.
Модельер на протяжении долгих лет определяла стратегию развития семейного бизнеса – всемирно известной группы Fendi. Она считалась лидеров в области моды в 1980-е годы, передает Ura.Ru.
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