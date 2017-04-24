Главное управление метро загорелось в центре Москвы

В здании Главного управления Московского метрополитена на улице Гиляровского произошел пожар, передает Life.ru. По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте ЧП работают спасатели. Площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.
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