Главное управление метро загорелось в центре Москвы

В здании Главного управления Московского метрополитена на улице Гиляровского произошел пожар, передает Life.ru. По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте ЧП работают спасатели. Площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.