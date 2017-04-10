Самолет в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе

Ранним утром 10 апреля в экстренные службы Пскова поступил анонимный сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города. Пассажиров эвакуировали, а рейс Псков – Санкт-Петербург задержали, передает Flashnord. К счастью, специалисты не обнаружили взрывное устройство.

Сотрудники правоохранительных органов вычислили автора ложного сообщения. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.