Самолет в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе

Ранним утром 10 апреля в экстренные службы Пскова поступил анонимный сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города. Пассажиров эвакуировали, а рейс Псков – Санкт-Петербург задержали, передает Flashnord. К счастью, специалисты не обнаружили взрывное устройство.
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