Пилот Boeing умер во время полета

В США во время полета скончался пилот. Происшествие случилось на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines, который направлялся из Далласа в Альбукерке, передает телеканал АВС.

Никто из пассажиров не пострадал. На взлетно-посадочной полосе лайнер встречали медики.