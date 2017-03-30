Пилот Boeing умер во время полета

В США во время полета скончался пилот. Происшествие случилось на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines, который направлялся из Далласа в Альбукерке, передает телеканал АВС.
Никто из пассажиров не пострадал. На взлетно-посадочной полосе лайнер встречали медики.
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