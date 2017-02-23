В Домодедово в жилом доме произошел взрыв

В Домодедово в одном из жилых домов произошел взрыв газа. В результате происшествия вспыхнул пожар.
"Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, разрушений строительных конструкций нет", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Врачи госпитализировали с ожогами двух человек.
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