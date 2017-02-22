На юге Москвы найден труп молодого человека

На юге Москвы в районе Орехово-Борисово найдено тело молодого человека 1999 года рождения с пулевым ранением. Рядом с трупом было обнаружено ружье.

По предварительным данным, огнестрельное оружие принадлежит отцу погибшего. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает РЕН-ТВ.