На юге Москвы найден труп молодого человека

На юге Москвы в районе Орехово-Борисово найдено тело молодого человека 1999 года рождения с пулевым ранением. Рядом с трупом было обнаружено ружье.
По предварительным данным, огнестрельное оружие принадлежит отцу погибшего. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает РЕН-ТВ.
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