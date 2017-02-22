Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

В Подмосковье к трех годам общего режима приговорили сиделку известного советского ученого-изобретателя Владимира Брувера. Месимба Аджелялова почти год избивала и оскорбляла 77-летнего инженера.

Обратившие внимание на синяки и ушибы пенсионера родственники установили в его комнате скрытую камеру. Оказалось, что сиделка оскорбляет, унижает и даже бьет знаменитого ученого. А когда Брувер мешал ей заниматься своими делами, Аджелялова угрожала ему убийством, передает Life.ru. Ученый, страдающий болезнями Альцгеймера и Паркинсона, не мог сам рассказать близким об изуверствах.