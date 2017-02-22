В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа

На юге Москвы школьница выпала из окна 17-го этажа. Девятиклассница скончалась на месте от полученных травм.
Известно, что незадолго до трагедии мать застала девочку за употреблением наркотиков. Кроме того, школьница обсуждала свою возможную гибель с одним из интернет-пользователей, передает РЕН ТВ.
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