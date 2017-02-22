Вооруженный мужчина ворвался в здание в центре Москвы

В центре Москвы мужчина, вооруженный пистолетом, ворвался в здание. Преступник угрожает открыть огонь и начать расстреливать находящихся рядом людей.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, в здании, в котором находится злоумышленник, расположен салон телеведущей Ксении Бородиной.