На стройке в центре Москвы рабочий получил жуткие травмы

На строительной площадке в центре Москвы произошло ЧП. Работник упал с высоты четвертого этажа на второй и получил жуткие травмы.
У пострадавшего диагностировали перелом таза, лодыжки и ребер. Строитель был доставлен в НИИ им. Склифосовского. По факту происшествия проводится проверка, передает РЕН ТВ.
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