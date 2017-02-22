На стройке в центре Москвы рабочий получил жуткие травмы

На строительной площадке в центре Москвы произошло ЧП. Работник упал с высоты четвертого этажа на второй и получил жуткие травмы.

У пострадавшего диагностировали перелом таза, лодыжки и ребер. Строитель был доставлен в НИИ им. Склифосовского. По факту происшествия проводится проверка, передает РЕН ТВ.