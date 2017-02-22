В Москве поймали бросившую на морозе младенца женщину

Столичные полицейские задержали уроженку Средней Азии за оставление ребенка в опасности. По предварительным данным, женщина бросила младенца на первом этаже уличного подоконника.

Ребенок был госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РИА ФАН.