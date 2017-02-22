В Москве ограбили физрука на Land Cruiser

В столице ограбили учителя физкультуры. Инцидент произошел на Строгинском бульваре. Как рассказал пострадавший, кражу совершили из его внедорожника Land Cruiser. Неизвестные разбили стекло автомобиля и похитили четыре тысячи рублей, передает Life.ru.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. Его допрашивают оперативники.
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