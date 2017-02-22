Из квартиры на юго-востоке Москвы украли 1500 пар носков

На юго-востоке столицы грабитель проник в квартиру и, угрожая расправой, отобрал у мужчины сумку. По словам пострадавшего, денег там не было – только 1500 пар носков, передает Life.ru.
Злоумышленник задержан. Он сознался в содеянном и раскаялся, но о мотивах преступления не рассказал.
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