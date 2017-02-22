В инновационном центре "Сколково" произошел пожар

В инновационном центре "Сколково" в Одинцовском районе Подмосковья произошел пожар. Загорелось одно из складских помещений, сообщает "Газета.ru".
Возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Обстоятельства инцидента выясняются.
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