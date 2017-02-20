Охранник ресторана напал на школьника в Москве

В столичном районе Митино охранник ресторана напал на школьника. Мужчина, недовольный поведением молодых людей, применил силу к одному из них, чтобы выгнать подростка из заведения.

Происшествие попало на видео, передает Life.ru. На опубликованных кадрах видно, как мужчина хватает мальчика за шкирку и вытаскивает из-за стола, в результате чего тот ударяется о стул и едва не валится с ног. Обстоятельства происшествия изучает полиция.