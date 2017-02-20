Москвичка выжила после падения с высоты 10-го этажа

На юго-западе Москвы девушка выпала из окна квартиры на десятом этаже жилого дома. Пострадавшая рухнула на тонкий слой снега, лежащий около здания.

Очевидцы сообщают, что москвичка выжила в результате падения, она находится в сознании. На место происшествия выехала машина скорой помощи, передает Life.ru.