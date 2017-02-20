На западе Москвы случилась массовая драка

На западе Москвы произошла массовая драка, в которой принимали участие по меньшей мере пятеро мужчин. Трое из них (28-летний Алексей Л., 27-летний Сергей Л. и 24-летний Сергей Б) с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу, остальных задержали правоохранители.

По предварительным данным, причиной конфликта стала внезапно возникшая неприязнь между мужчинами. По факту происшествия проводится проверка, передает Life.ru.