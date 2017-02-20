Четверо российских военных погибли в Сирии

В Сирии погибли четверо российских военнослужащих. Автомобильная колонна армии Башара Асада, в составе которой находилась машина с россиянами, подорвалась на фугасе.

"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", – сообщили "Интерфакс" в Министерстве обороны России. Взрывное устройство было приведено в действие, когда колонна проехала порядка четырех километров из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.

