Танцующие пассажирки сорвали рейс Москва – Ханты-Мансийск

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково. Когда лайнер выруливал на взлетную полосу, две женщины встали и начали танцевать, передает Life.ru.
Бортпроводница попросила пассажиров занять свои места и пристегнуться. Но девушки ответили резким отказом и начали скандалить. В итоге самолет вернулся к терминалу.
Дебоширкам пришлось покинуть воздушное судно. Из-за инцидента вылет был задержан на час.
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