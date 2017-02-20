Танцующие пассажирки сорвали рейс Москва – Ханты-Мансийск

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково. Когда лайнер выруливал на взлетную полосу, две женщины встали и начали танцевать, передает Life.ru.

Бортпроводница попросила пассажиров занять свои места и пристегнуться. Но девушки ответили резким отказом и начали скандалить. В итоге самолет вернулся к терминалу.

Дебоширкам пришлось покинуть воздушное судно. Из-за инцидента вылет был задержан на час.