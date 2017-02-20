В Таиланде москвича насмерть сбил мотоцикл

В Паттайе мотоцикл сбил 24-летнего москвича. По предварительным данным, молодой человек вместе с двумя друзьями переходил проезжую часть в ночное время. Водитель мотоцикла не успел среагировать на появление пешеходов и на большой скорости врезался в них, передает Life.ru.

От полученных травм россиянин скончался на месте. Водитель и пассажир мотоцикла серьезно пострадали.