Госпереворот на Украине: февраль 14-го Умер Виталий Чуркин Побег Вороненкова и Максаковой Особое мнение Здоровье

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Происшествия

В Таиланде москвича насмерть сбил мотоцикл

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В Паттайе мотоцикл сбил 24-летнего москвича. По предварительным данным, молодой человек вместе с двумя друзьями переходил проезжую часть в ночное время. Водитель мотоцикла не успел среагировать на появление пешеходов и на большой скорости врезался в них, передает Life.ru.

От полученных травм россиянин скончался на месте. Водитель и пассажир мотоцикла серьезно пострадали.

20 февраля 2017, 12:14

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