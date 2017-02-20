В Домодедово насмерть разбился рабочий

В столичном аэропорту Домодедово при проведении работ в одном из терминалов 49-летний мужчина сорвался с 20-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте, передает Life.ru.

Мужчина был монтажником-высотником. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели сотрудника воздушной гавани.