В Домодедово насмерть разбился рабочий

В столичном аэропорту Домодедово при проведении работ в одном из терминалов 49-летний мужчина сорвался с 20-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте, передает Life.ru.
Мужчина был монтажником-высотником. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели сотрудника воздушной гавани.
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