В центре Москвы из горящего НИИ эвакуировали почти 50 человек

В здании научно-исследовательского института в центре столицы произошел пожар. Из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали около 50 человек, передает "Газета.ru".
Очаг возгорания находился в кабинете экспериментальной лаборатории, расположенном на втором этаже здания. Пожар потушен.
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