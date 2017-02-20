В центре Москвы из горящего НИИ эвакуировали почти 50 человек

В здании научно-исследовательского института в центре столицы произошел пожар. Из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали около 50 человек, передает "Газета.ru".

Очаг возгорания находился в кабинете экспериментальной лаборатории, расположенном на втором этаже здания. Пожар потушен.