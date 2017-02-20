Россиянке грозит тюрьма за кормление рыбок в Таиланде

В Таиланде задержана российская туристка за кормление рыбок хлебом в районе коралловых рифов острова Рача. 53-летняя женщина нарушила правила поведения на особо охраняемой территории, передает "Газета.ru" со ссылкой на Phuket Gazette.

Суд освободил россиянку под залог. Ей грозит штраф в размере трех тысяч долларов или тюремное заключение сроком на один год.