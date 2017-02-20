В Москве вьетнамец напал с ножом на девочку

В столичном многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе уроженец Вьетнама напал с ножом на девочку. Ребенок госпитализирован с ранением в области грудной клетки, пишет "Газета.ru".

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что пострадавшая также является гражданкой Вьетнама.