В Москве вьетнамец напал с ножом на девочку

В столичном многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе уроженец Вьетнама напал с ножом на девочку. Ребенок госпитализирован с ранением в области грудной клетки, пишет "Газета.ru".
Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что пострадавшая также является гражданкой Вьетнама.
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