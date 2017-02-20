Электричка насмерть сбила залезавшего на платформу москвича

На северо-востоке столицы пригородная электричка насмерть сбила мужчину, который пытался залезть на платформу. Трагедия произошла на железнодорожной станции Маленковская Ярославского направления, передает РИА ФАН.

Из-за ЧП незначительное количество электричек следовали по маршруту с увеличенным интервалом. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность погибшего. На месте работают сотрудники полиции.