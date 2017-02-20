В Подмосковье пьяный мужчина поджег сожительницу

В Можайском районе Подмосковья в ходе ссоры мужчина облил сожительницу неизвестной жидкостью и поджег. Женщина получила ожоги 80% поверхности тела, передает РИА ФАН.
По данным Life.ru, злоумышленник был пьян. Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами лица и тела второй и третьей степени.
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