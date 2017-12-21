В Москве обокрали известного режиссера

Воры проникли в квартиру режиссера-документалиста Евгения Суллы. Инцидент произошел на 2-й Сестрорецкой улице.

42-летний кинодеятель ушел из дома, не закрыв дверь, чем и воспользовались злоумышленники, передает "МК". Воры не испугались спящей в квартире жены режиссера и вытащили сейф. Добычей преступников стали 25 тысяч рублей и документы. Возбуждено уголовное дело.